دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع النائب المصري، مصطفى بكري عن مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، اللواء مراد موافي، مشيرا إلى أنه "موجود في الساحل الشمالي" وقد تواصل معه مؤخرا وذلك بعد ادعاءات بأنه غادر مصر برفقة عائلته وبحوزته مبلغ من المال.

وقال بكري عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق شخصيه وطنيه محترمة. لعب دورا مهما في كشف الخونة ومكافحة الإرهاب وأبعده مرسي من منصبه بعد أن أعلن أنه حذر من حادث رفح قبل وقوعه، إلا أن أحدا لم يستمع إلي تحذيراته".

وأردف النائب المصري قائلا: "أقول للواء موافي الشريف، النزيه، لا تهتم كثيرا بأصوات الكذب والضلال، هم يسعون إلي تشويه والانتقام من كل الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن".

وكتب بكري في تغريدة أخرى: "أقول للأغبياء الذين يروجون الروايات الكاذبة عن الوطني الشريف اللواء مراد موافي. إنه موجود في الساحل الشمالي في مصر، وقد تحدثت معه منذ قليل. الكذب عمره قصير، ولكننا تعودنا الكذب من هؤلاء المضللين"، على حد قوله.