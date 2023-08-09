ضاحي خلفان يُعلق على ظهور محمد بن زايد بدون حراسة بين الناس في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على ظهور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين بمصر بين الناس دون حراسة ووصفه بأنه "رمز للإنسانية والتسامح والوفاء".

وكتب ضاحي خلفان عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كثيرون استغربوا من وجود الشيخ محمد بن زايد في العلمين وهو يخالط الناس دون حراسة كتفا بكتف ويلتقط معهم الصور التذكارية".

وأردف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "لا تستغربوا هذا وريث زايد... إذا لم يكن ابن زايد بهذا التواضع فمن يكن؟؟؟".

وتابع خلفان بالقول: " هم هكذا ابناء زايد أخيار من سلالة أخيار.. أبا خالد رمز للإنسانية والتسامح والوفاء".

وتداول نشطاء عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو وصورا للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهو يتجول في العلمين بالساحل الشمالي، شمال مصر، ويلتقط صورا مع أطفال مصريين بطريقة عفوية وبسيطة دون حراسة، مما أثار تفاعلا