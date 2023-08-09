القدس (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في إفادة يوم الإثنين، إن خطة الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل من غير المتوقع تقديمها قبل نهاية العام الجاري 2023.

وأشار هنغبي إلى أن الولايات المتحدة تُبقي إسرائيل على اطلاع "عن كثب" بتقدم المحادثات مع المملكة العربية السعودية، لكن "لا يحدث الكثير".

وقال هنغبي إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية "جادتان للغاية" في هذه المبادرة. وسبق أن وضعت السعودية مبادرة السلام العربية كشرط للتطبيع مع إسرائيل.

وأضاف هنغبي: "نحن لا نتحدث إلى السعوديين على الإطلاق، والأمريكيون يتحدثون معهم، وانطباعهم هو أنه يجب أن يكون هناك شيء يتعلق بالفلسطينيين".

وتابع: "قلقنا الرئيسي هو أننا لن نذهب إلى ثمن تطبيع العلاقات مع السعودية، بفعل شيء يتعارض مع أمننا".

واعتبر هنغبي إن هناك متسعًا لإشراك الفلسطينيين في عملية التطبيع مع السعودية، لكن "لا يزال بعيد المنال".

وقال هنغبي إنه "يجب مناقشتها (خطة التطبيع) من قبل الحكومة ومجلس الوزراء والجيش وكل ما له صلة. في الوقت الحالي لا نعرف حتى من أين نبدأ".

وقال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي لشبكة CNN، الأسبوع الماضي، إن الفلسطينيين لم يتحدثوا مباشرة مع السعوديين حول التطبيع الإسرائيلي - السعودي.