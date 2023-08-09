محمد بن زايد يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين"

الشرق الأوسط
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محمد بن زايد يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين"
صورة أرشيفية لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيانCredit: Sean Gallup/Getty Images

(CNN)-- بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة".

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تناول اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي "سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة".

وكذلك ناقش رئيس الإمارات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها".

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