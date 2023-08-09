الإمارات في الصدارة والكويت تليها.. قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لبيانات معهد SWFI، الذي يرصد تطور قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم. حاز الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية، والرابع عالميًا، تلاه هيئة الاستثمار الكويتية، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثالث عربيًا.



وصندوق الثروة السيادي هو صندوق استثمار مملوك للدولة يتألف من الأموال التي تولدها الحكومة، التي غالبًا ما يتم اشتقاقها من فائض احتياطيات الدولة، حيث توفر الصناديق السيادية منفعة لاقتصاد الدولة ومواطنيها.

وتصدر الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي المركز الأول عالميًا بقيمة حوالي 1.37 تريليون دولار، وجاءت مؤسسة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بقيمة 1.35 تريليون دولار.



في الانفوغرافيك أعلاه، نظرة على أكبر 10 صناديق سيادية في العالم حسب إجمالي الأصول.