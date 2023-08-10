مكتب وزير الدفاع اللبناني يؤكد أنه بخير بعد إصابة سيارته برصاصة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، الخميس، بأن سيارة الوزير أصيبت برصاصة من الخلف، ولكن الوزير بخير، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الرصاصة أصابت الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تقل سليم في منطقة جسر الباشا، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتداول نشطاء صورا على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أثر رصاصة على زجاج سيارة وزير الدفاع اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "الأجهزة الأمنية اللبنانية باشرت التحقيق، حيث عملت على تطويق منطقة الحادث في محاولة لجمع الأدلة".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الداخلية بسام مولوي قوله إن "ما تعرضت له سيارة وزير الدفاع على الأغلب نتيجة رصاص طائش، لكننا ننتظر نتائج التحقيقات".