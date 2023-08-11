دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –كشف استطلاع الرأي السنوي الخامس عشر للشباب العربي، الصادر عن شركة "أصداء بي سي دبليو"، أن هناك نسبة تفوق نصف الشباب العربي في دول شرق المتوسط (بنسبة 53%)، وتقارب النصف في شمال أفريقيا (بنسبة 48%)، يفكرون جدياً في مغادرة بلدانهم بحثاً عن فرص أفضل، وتحديداً فرص العمل.

من جهة أخرى، أبدى قرابة ربع الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي (بنسبة 27%) تفكيرهم في فكرة الهجرة، في حين عبّر الغالبية الساحقة عن عزمهم على البقاء في بلدانهم.

وأظهر الاستطلاع أن هناك اهتماماً بارزاً بالهجرة إلى وجهات معينة، حيث أعرب أكثر من ثلث الشباب العربي عن رغبتهم في الهجرة إلى كندا (بنسبة 34%)، تلتها الولايات المتحدة (بنسبة 30%)، ومن ثم ألمانيا والمملكة المتحدة (بنسبة 20% لكل منهما)، وأخيراً فرنسا (بنسبة (%17).

وأشار الاستطلاع إلى أن الوظائف تحتل مكانة رفيعة ضمن أولويات الشباب العرب، وذلك بسبب ارتفاع نسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط إلى أكثر من 25%، وهي نسبة تعتبر الأعلى والأسرع نمواً عالمياً وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية. وبين الشباب الذين يفكرون جدياً في الهجرة، أشار نحو نصفهم (بنسبة 49%) إلى أن السبب الرئيسي وراء رغبتهم في الهجرة هو "البحث عن فرص عمل".