(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت مع الأمريكيين الخمسة المحتجزين ظلما في إيران والذين يخضعون الآن للإقامة الجبرية، وأطلق سراح 4 منهم من سجن إيراني.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا إبارا في وزارة الخارجية: "لا أريد أن أستبق الأحداث، لأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لإعادتهم إلى الوطن، وأعتقد أن هذه هي بداية نهاية كابوسهم، والكابوس الذي عاشته عائلاتهم".

وتابع أنه "لم يكن على علم باعتقال أي أمريكي آخر ظلماً في إيران"، وقال: "لست على علم بأي شخص غير الخمسة الذين نتحدث عنهم".

وأكد: "لن يكون هناك تخفيف للعقوبات على إيران مقابل الإفراج عن الأمريكيين"، وأضاف: "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات، وفي أي حالة سنشارك فيها في مثل هذه الجهود لإعادة الأمريكيين إلى الوطن من إيران، سيتم استخدام أموال إيران وتحويلها للحسابات المجمدة بحيث لا يمكن استخدام الأموال إلا للأغراض الإنسانية، وهو ما يُسمح به بموجب عقوباتنا كما تعلم ".

وتابع: "سنواصل فرض جميع عقوباتنا، والتصدي بحزم لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها، بما في ذلك تزويد روسيا بطائرات بدون طيار لحربها العدوانية ضد أوكرانيا، ولا ينتقص أي من هذه الجهود من ذلك هذه مسارات منفصلة تماما، لقد ركزنا على إعادة مواطنينا إلى الوطن، لكننا نواصل اتخاذ إجراءات قوية ضد أنشطة إيران الأخرى التي نعترض عليها نحن والعديد من البلدان الأخرى بشدة".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق، أن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت في حساب مجمد في كوريا الجنوبية ستكون متاحة بسهولة أكبر "للتجارة غير الخاضعة للعقوبات" لسلع مثل الأغذية والأدوية.