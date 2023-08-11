(CNN)-- قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كاني، الخميس، إن عملية الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة مليارات الدولارات، كانت تحتجزها الولايات المتحدة "قد بدأت الآن".

وذكر علي باقري كاني، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بدأت عملية الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات استولت عليها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لعدة سنوات، وتلقت طهران ضمانات بالتزام واشنطن"، حسب قوله.

كانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، أكدت، في بيان، خلال وقت سابق من يوم الخميس، أن إيران نقلت 5 أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية.

وأضافت المتحدثة أنه "في حين أن هذه خطوة مشجعة، فإن هؤلاء المواطنين الأمريكيين - سياماك نمازي، ومراد طهباز، وعماد شرقي، وأمريكيين اثنين يرغبان في هذا الوقت في الإبقاء على وضعهما الخاص، ما كان ينبغي أبدا احتجازهم في المقام الأول"، وتابعت: "سنواصل مراقبة حالتهم عن كثب قدر الإمكان".

وأوضحت أن المفاوضات بشأن إطلاق سراحهم في نهاية المطاف "مستمرة وحساسة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعلن منذ أيام، أن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة "قضية إنسانية"، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه سلطنة عُمان في المفاوضات، حسبما كانت قد نقلت عنه وكالة (إرنا) الإيرانية للأنباء.