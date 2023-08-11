دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، على تعرض سيارة وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، لإطلاق نار مشيرة إلى أن اللبنانيين لا يستحقون أن يتحكم بمصائرهم من وصفته بـ"أبي لهب وعصابته" دون أن تُحدد بشكل مباشر من الجهة التي تقصدها بهذا الوصف.

وكتبت السعيد على منصة "إكس"، تويتر سابقا: " لا حول ولا قوة الا بالله... ما يستاهل لبنان ولا اللبنانيين هالزعران ابولهب وعصابته يتحكمون بمصائرهم وارواحهم وأموالهم".

وتابعت الإعلامية الكويتية بالقول: "اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أستغفرك ربي وأتوب إليك"

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وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، الخميس، بأن سيارة الوزير أصيبت برصاصة من الخلف، ولكن الوزير بخير، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت السعيد قد مُنعت من دخول لبنان بعد وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في يونيو/حزيران الماضي فيما أكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني وجود إجراء "عدم السماح بالدخول" بحقها.