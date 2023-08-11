دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس حزب "الكتائب" اللبناني، سامي جميّل، أن حزبه انتقل من مرحلة "النضال السياسي التقليدي" إلى "النضال الوجودي" داعيا الجيش إلى تحمل مسؤولياته و"حماية اللبنانيين" من حزب الله ومشيرا إلى أنه إذا استمر بالتعاطي الحالي فإنه سيكون "شاهد زور"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الخميس.

وأتت تصريحات الجميّل من منطقة الكحالة التي شهدت تبادل إطلاق نار بين مرافقي شاحنة نقل "ذخائر" تابعة لحزب الله والأهالي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وقال رئيس حزب الكتائب: " وصلنا إلى مكان لا يفيد فيه البكاء على الاطلال بل يجب أن يكون هناك تغيير جذري ووعي من قبل من يأخذ البلد إلى المجهول وإلا فإن البلد ذاهب إلى أماكن خطيرة نعرف إلى أين اوصلتنا في السابق ونعرف قيمة الحرب وصعوبتها، وهذا ما نحذر منه ويتطلب أن يعرف الفريق الذي يمارس هذه الممارسات أن اللبنانيين ليسوا لقمة سهلة".

وتابع الجميّل قائلا: "الشعب اللبناني مقاوم لا يقبل العيش من دون حرية وكرامة وناضل على مدى آلاف السنين للحفاظ على الكرامة ولن نستسلم".

ووجه رئيس الكتائب رسالة إلى الجيش اللبناني قال فيها: "نعرف أن الجيش ينفذ قرارا سياسيا لدولة مخطوفة ونعرف التعاون بين الجيش وحزب الله، ولكن في سنة 2023 على الجيش وقيادته أن يعرفا أن الأسلوب بالتعاطي من قبل حزب الله وميليشياته سيوصل البلد الى أماكن خطيرة واذا لم يتحمل الجيش مسؤوليته بحماية اللبنانيين ووضع حد للتجاوزات سيكون هو أيضا شاهد زور على ما يمكن أن يصل إليه البلد".

وأردف الجميّل قائلا: " لدينا ضباط شرفاء، ولا يمكن للجيش أن يحمي أو يتستر على نقل السلاح والذخائر والمسلحين وعلى التهديد الذي يتعرض له اللبنانيون يوميا، فالجيش مسؤوليته الأولى قبل الالتزام بالتعليمات والبيان الوزاري حماية اللبنانيين والدفاع عنهم".

وتابع رئيس حزب الكتائب قائلا: "لسنا مستعدين للتعايش مع ميليشيا مسلحة في لبنان وهذا ستتبعه خطوات عملية واجتماعات للمعارضة وقرارات، داعيا المعارضة إلى أن تكون حازمة في هذا الموضوع وأخذ القرارات اللازمة وإلا لن نكون على قدر المسؤولية".

ودعا الجميّل المعارضة للانتقال من "الاسلوب التقليدي بالعمل السياسي إلى موقع آخر وجودي كياني أساسي، فلبنان مطلوب منه أن يأخذ قرارات استثنائية".

ووجه رئيس "الكتائب" رسالة لأعضاء حزبه قال فيها إن على "كل الكتائبيين أن يعلموا أن حزبهم انتقل إلى مرحلة جديدة وابتداء من اليوم نضالنا وجودي وكياني ولم يعد نضالا سياسيا تقليديا"، وفقا للوكالة.