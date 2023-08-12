دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الكويتية، الجمعة، إحباط عملية تهريب ربع مليون حبة من الكبتاغون حاول شخص إدخالها إلى البلاد عن طريق أحد المنافذ البرية حيث قام بإخفائها في "أماكن سرية ومبتكرة داخل مركبته".

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة استباقية من خلال إحباط عملية تهريب تقدر بـ(250.000) ربع مليون حبة من الكبتاغون حاول شخص إدخالها إلى البلاد عن طريق أحد المنافذ البرية حيث قام بإخفائها في أماكن سرية ومبتكرة داخل مركبته".

وأضافت: "جاري إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ونشرت الوزارة، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، فيديو وصورا للعملية.