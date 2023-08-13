دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرى رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام، زيارة لإمام وخطيب صلاة الجمعة في المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي للاطمئنان على صحته.

وقالت الشئون الدينية بالحرمين عبر حسابها الرسمي في بيان نشرته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء السبت: "قام معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام، هم: فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، بزيارة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، وذلك للاطمئنان على صحته".

وأضافت رئاسة الحرمين في بيانها: "أعرب فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي عن شكره لمعالي رئيس الشؤون الدينية وأصحاب الفضيلة على هذه البادرة"، مؤكداً أن "سؤال معاليه واطمئنانه كان لها الأثر الطيب، مثمناً حرص معاليه ومتابعته المستمرة والدائمة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين".

وكانت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين السعودية طمأنت الجميع، السبت، على صحة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، بعد تعرضه لإعياء وإرهاق، في بداية صلاة الجمعة الماضية.