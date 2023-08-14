أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت إسرائيل إنها لن تسمح بفتح تمثيل دبلوماسي مادي للفلسطينيين في القدس، وذلك بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية تعيين أول مبعوث لها على الإطلاق، لدى الفلسطينيين.

وفي حديثه للإذاعة الإسرائيلية المحلية 103 FM radio، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن إسرائيل "لن تسمح" بوجود تمثيل دبلوماسي مادي للفلسطينيين في القدس.

وأضاف كوهين أن السعودية لم تنسق مع إسرائيل بشأن القرار، وأنها "ليست مضطرة لذلك".

وتابع كوهين قائلا: "لم ينسقوا معنا ولم يكن يجب عليهم التنسيق معنا"، وأشار إلى أن تعيين السفير السعودي يأتي وسط "تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن إسرائيل".

وأردف كوهين: "أراد السعوديون إرسال رسالة إلى الفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم".

وقدم السفير السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف السديري أوراق اعتماده إلى البعثة الفلسطينية في العاصمة الأردنية، عمان، السبت.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، السبت، إن السفير نايف السديري، سيعمل أيضا "قنصلا عاما في القدس".