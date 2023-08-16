الأردن.. الأمير هاشم يثير تفاعلا بعد أداء اليمين نائبا للملك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأمير هاشم نجل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عقب أدائه اليمين الدستورية كنائب للملك لفترة وجيزة الاثنين.

وأبرز نشطاء عمر الأمير هاشم الذي أتم الـ18 من عمره وهو الأخ الأصغر لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله.

وجاء أداء الأمير هاشم القسم كنائب لوالده الذي غادر بزيارة قصيرة، الاثنين، إلى مصر للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي بمرافقة وفد رسمي، قبل العودة في اليوم ذاته.

وذكر الديوان الملكي الأردني حينها أن الأمير هاشم "أدى اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة".