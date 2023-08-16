دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني إسقاطه طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع (TNT) قادمة من الأراضي السورية، صباح الأربعاء.

وقال مصدر عسكري مسؤول في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أن الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT)، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

سبق أن أسقط الجيش الأردني العديد من الطائرات المسيرة القادمة من سوريا، وكانت محمّلة بالأسلحة والمواد المخدرة.