زيارة السعودية.. وزير خارجية إيران يكشف موقف رئيسي من دعوة الملك سلمان

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
زيارة السعودية.. وزير خارجية إيران يكشف موقف رئيسي من دعوة الملك سلمان
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، موقف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من الدعوة التي تلقاها من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة، مؤكدا موافقته على تلبيتها في "الوقت المناسب"، وذلك في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لنظيره الإيراني إن المملكة تأمل أن تستقبل رئيسي بعد دعوة الملك سلمان.

وكشف عبداللهيان أن القضايا الاقتصادية والأمنية والتجارية نوقشت مع وزير الخارجية السعودي، بما فيها القضية الفلسطينية.

قد يهمك أيضاً

إعلام إيراني: العاهل السعودي دعا الرئيس الإيراني لزيارة المملكة

وقال وزير الخارجية الإيراني: "نحن نتخذ خطوات صحيحة باتجاه تقوية العلاقات مع جيراننا، بمن فيهم المملكة العربية السعودية".

وكان مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني، قال إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.