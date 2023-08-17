السعودية.. محمد العيسى يحيي ذكرى النجاشي بأثيوبيا.. فمن هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أحيا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، ذكرى النجاشي خلال زيارته لإثيوبيا معلنا عن بناء مسجد باسم النجاشي.

والنجاشي واسمه الأول أصحمة، كان ملكا على منطقة الحبشة خلال عهد النبي محمد وكان مفتي السعودية الراحل، عبدالعزيز بن باز قد قال في رد على سؤال حول ديانة النجاشي عند وفاته، قائلا: "مات مسلمًا، وصلى عليه النبي محمد صل الله عليه وسلم صلاة الغائب وكان رجلًا صالحًا، أكرم الصحابة وحماهم وصانهم، حتى رجعوا إلى مكة والمدينة، حتى رجع من رجع إلى مكة، ورجع من رجع إلى المدينة.."

ونشرت رابطة العالم الإسلامي مقطع فيديو من كلمة محمد العيسى وإعلانه عن هذا المشروع بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "إحياءً لذكرى النجاشي: الشيخ محمد العيسى يعلن من أديس أبابا وباسم رابطة العالم الإسلامي عن إنشاء مسجد النجاشي بأثيوبيا، فيما ثمنت الحكومة الأثيوبية والمجلس الإسلامي هذا المشروع التاريخي".

وكان ‏وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة العيسى قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ملتقياً القيادات السياسية والدينية والدولية، ومناقشاً عدداً من القضايا المهمة، ومعززاً الحضور التدريبي لوثيقة مكة المكرمة في دول الاتحاد الأفريقي، وفقا لما ذكرته الرابطة في تقرير.