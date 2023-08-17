أمريكا تدرج زهير صبحي نهلة ومنظمته بقائمة العقوبات وتوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية منظمة "أخضر بلا حدود" ورئيسها زهير صبحي نهلة على قوائم العقوبات لعملها كغطاء لحزب الله اللبناني.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية حيث أوضحت: "عملت منظمة ’أخضر بلا حدود‘ برئاسة نهلة كغطاء لأنشطة حزب الله الإرهابية، وقد استخدمت مواقعها لإجراء تدريبات على الأسلحة لصالح حزب الله وتوفير الدعم لأنشطة الحزب على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان وتقييد حرية الحركة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المفوضة من مجلس الأمن الدولي".

وتابعت: "نتخذ هذا الإجراء في إطار جهودنا الرامية إلى منع وتعطيل الدعم المالي وأشكال الدعم الأخرى للهجمات الإرهابية في لبنان وإسرائيل وحول العالم، والولايات المتحدة ملتزمة بمنع وصول التمويل والموارد لشبكات دعم الإرهاب المماثلة وستواصل التصدي للتهديدات التي تشكلها على الصعيدين المحلي والدولي".

وأضافت: "يتم اتخاذ إجراءات الإدراج اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة".