وزير خارجية الإمارات يتفاعل مع وصف ساويرس لمحمد بن زايد بـ"حكيم العرب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وصف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، لرئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بـ"حكيم العرب".

وأعاد الشيخ عبدالله بن زايد نشر تغريدة ساويرس التي وصف بها الشيخ محمد بن زايد بـ"حكيم العرب".

ووضع وزير خارجية الإمارات علمي الإمارات ومصر وبينهما قلب على التغريدة التي أعاد بها نشر ما كتبه ساويرس، في إشارة إلى المحبة بين البلدين.

وكان رجل الاعمال المصري علق على مقطع فيديو للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد واصفا إياه بـ"حكيم العرب" بعد مقطع فيديو تحدث الأخير فيه عن 3 فروق بين الجيل الناجح وغير الناجح.