"حكيم العرب".. نجيب ساويرس يصف محمد بن زايد بعد مقطع فيديو للأخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على مقطع فيديو للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد واصفا إياه بـ"حكيم العرب" بعد مقطع فيديو تحدث الأخير فيه عن 3 فروق بين الجيل الناجح وغير الناجح.

جاء ذلك بتدوينة لساويرس على صفحته بموقع أكس (تويتر سابقا)، حيث قال الشيخ محمد بن زايد في مقطع الفيديو: "شو الفرق ما بين الجيل الناجح والجيل غير الناجح، 3 عوامل رئيسية أريد أركز عليها، أول شيء التربية، وأريد أقول مرة ثانية، التربية وأريد أؤكد مرة ثالثة التربية.."

وتابع الشيخ محمد بن زايد بمقطع الفيديو قائلا: "النقطة الثانية، التعليم، فيجب أن يكون ولدنا وابنتنا متعلم صح، النقطة الثالثة أوصيكم على العمل في أنكم تخرجون قادة، قادة ينفعون بحيث انت لما ترميه في اتجاه معين تعرف أنه وين ما يصك بيحرث وينتج.. هاي الكوادر هي التي تفُرح".

ويذكر أن حكام الإمارات السبعة في الإمارات العربية المتحدة، انتخبوا في 14 مايو/ أيار 2022 ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي (حينها)، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات وذلك بعد إعلان وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ظهر اليوم 13 مايو/أيار.