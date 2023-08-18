دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب التصريح بـ"الخليج الفارسي" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في الرياض.

وقال عبداللهيان في المؤتمر الصحفي: "استمرارا للمحادثات السابقة بيني وبين المسؤولين ورؤساء دول الجوار في جنوب الخليج الفارسي، طرحت فكرة إجراء الحوار والتعاون الإقليمي، وطرحت هذه الفكرة مع زميلي فيصل بن فرحان".

وتستخدم إيران مصطلح "الخليج الفارسي" وهو الوصف الذي يثير جدلًا مع دول الخليج العربية التي تعتمد مسمى "الخليج العربي".

وسبق واعترضت إيران على استخدام مصطلح الخليج العربي في عدد المناسبات كان من بين آخرها استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، مطلع العام الجاري، السفير العراقي في طهران، للاحتجاج على استخدام العراق مصطلح "الخليج العربي".