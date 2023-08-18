وزير خارجية إيران يتفقد سفارة طهران في السعودية.. وهذا ما اطلع عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، سفارة بلاده لدى الرياض واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الإيرانية عبر منصة "إكس" الجمعة.

وقالت الخارجية إن عبداللهيان "تفقد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض".

وأردفت الوزارة بالقول: "اطلع وزير الخارجية على الجهود المكثفة التي يبذلها الوفد من المركز من أجل تجهيز السفارة في فترة قرابة شهرين وإعادة فتحها".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "يذكر أن سفارة إيران في الرياض قد تم تفعيلها منذ فترة، وبالإضافة إلى انجاز المهام الدبلوماسية، تقدم الخدمات القنصلية اللازمة أيضاً".

وكان وزير خارجية إيران قد وصل إلى السعودية الخميس في أول زيارة له إلى المملكة بعد سنوات من القطيعة في ظل الأزمة الدبلوماسية والعداء الذي شهدته العلاقات بين البلدين منذ حادثة الهجوم على السفارة السعودية في طهران عام 2016.

واتفق البلدان في مارس/أذار الماضي على إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من العداء في اتفاق توسطت فيه الصين، واتفقت الدولتان على إعادة فتح السفارتين، وإعادة تفعيل اتفاق أمني تم توقيعه قبل 22 عامًا، اتفق بموجبه الطرفان على التعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى إحياء صفقة التجارة والتكنولوجيا من عام 1998.

وعقد وزير الخارجية الإيراني مؤتمرا صحفيا مع نظيره السعودي، الخميس، أكد خلاله أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قبل دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان لزيارة الرياض في "الوقت المناسب".