تفاعل على صورة معلّقة سار بجانبها وزير خارجية إيران في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على صورة معلّقة سار بجانبها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان خلال مراسم استقباله من قبل نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

ونشرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية الصورة بتدوينة على صفحتها بمنصة اكس (تويتر سابقا).

ولفت نشطاء إلى أن الصورة المعلقة هي لـ"شهداء الواجب".

وفي سياق متصل لفت نشطاء إلى القلم الذي استخدمه الوزير الإيراني خلال توقيعه على سجل الزوار وتعبيره عن "تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.