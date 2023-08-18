دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتعليق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان على اسم القاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي خلال وزيارته السعودية، الخميس، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وابدى عبداللهيان وفقا للترجمة المرفقة بالمؤتمر الصحفي عن "سعادته" بتسمية القاعة بـ"قاعة القدس".

وكشف وزير الخارجية الإيراني، موقف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من الدعوة التي تلقاها من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة، مؤكدا موافقته على تلبيتها في "الوقت المناسب".

وكشف عبداللهيان أن القضايا الاقتصادية والأمنية والتجارية نوقشت مع وزير الخارجية السعودي، بما فيها القضية الفلسطينية.