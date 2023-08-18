ماذا كتب وزير خارجية إيران بسجل الزيارة في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان وتوقيعه على سجل الزوار خلال مراسم استقباله في العاصمة السعودية، الرياض.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الضيف الإيراني "وقع على سجل الزيارة الذي عبر فيه عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وذكرت الوكالة أن عبدالهيان ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان "استعرضا العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

وأضافت الوكالة أن الجانبين "بحثا أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".