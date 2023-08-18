ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق بروفيسور الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فالي نصر على زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إلى المملكة العربية السعودية والتعقيدات التي كان يعتقد أنها ستكون أكبر.

وأوضح نصر في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN قائلا: "أعتقد أنه كانت هناك تعقيدات أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية، بمعنى آخر، تحرك الجانبان بثبات لتنفيذ ما اتفقا عليه في بكين، والأجزاء الظاهرة من هذا الاتفاق هي أن الإيرانيين توقفوا على ما يبدو عن إمداد الحوثيين بالسلاح، وأن الحوثيين لم يهاجموا السعودية بالصواريخ، وهذا جزء مما طلبه السعوديون".

وتابع قائلا: "ما طلبه الإيرانيون هو - إعادة فتح باب الحج الذي حدث قبل شهر ثم فتح بعثات دبلوماسية سعودية في إيران، وافتتحت رسميًا سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وفي غضون ذلك، قام وزير الخارجية السعودي بزيارة إيران".

وأضاف: "في الواقع، وربما الأهم من ذلك بكثير التقى مؤخرًا جنرال إيراني كبير ونائب وزير الدفاع السعودي في موسكو عندما كانا هناك بدعوة من وزارة الدفاع الروسية، وهذه الاجتماعات تؤدي بشكل أساسي إلى دفع العملية خطوة إلى الأمام في كل مرة".