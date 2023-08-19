دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، السبت، على قضية حرق المجمع العلمي في القاهرة، بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن الناشط أحمد دومة، مما أثار تفاعلا.

ونشر النائب المصري، طارق الخولي تغريدة على صفحته المعرفة بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

وقال بكري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ستظل قضية حرق المجمع العلمي وصمة عار تلطخ وجوه كل من شارك فيها بالحرق أو التحريض".

وأضاف بكري: "لقد أراد المتآمرون حرق تراث مصر ووثائق نادرة، ولولا العناية الإلهية ويقظة المخلصين لاحترق المجمع عن آخره، من قاموا بهذا الفعل الجبان إرهابيون وليسوا سياسيين، وستبقي هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الوطن عارا يلطخ وجوههم أبد الدهر"، حسب وصفه.

وتفاعل نشطاء مع ما قاله مصطفى بكري، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قد قضت العام 2019 بالسجن المُشدد 15 سنة على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء".