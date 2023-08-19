مصر.. السيسي يعفو عن الناشط أحمد دومة باستخدام صلاحياته الدستورية

الشرق الأوسط
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مصر.. السيسي يعفو عن الناشط أحمد دومة باستخدام صلاحياته الدستورية
الناشط المصري أحمد دومةCredit: Ahmed Douma

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، قرارا بالعفو عن الناشط المصري، أحمد دومه، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام.

ونشر النائب المصري، طارق الخولي تغريدة على صفحته المعرفة بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قد قضت العام 2019 بالسجن المُشدد 15 سنة على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

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