دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان على اللقاء الذي جمعه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، وما جرى من "حوار صريح" بينهما على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة للوزير الإيراني على منصة أكس (تويتر سابقا)، حيث قال: "اجتمعنا صباح اليوم مع ولي‌ عهد (السعودية) سمو الأمير محمد بن سلمان في جدة لمدة 90 دقيقة. جرى بيننا حوار صريح وشفاف ومفيد ومثمر على أساس سياسة الجوار وأكدنا على إرادة رؤساء البلدين في إرساء العلاقات الثنائية المستدامة في جميع المجالات.. نتفق على ’تحقيق الأمن والتنمية للجميع‘ في المنطقة".

واستعرض الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الإيراني "العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وناقش الجانبان " تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها"، وفقا لواس.