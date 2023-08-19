دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، ابي أحمد، مقطع فيديو من زيارة الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد إلى اثيوبيا والذي تخلله زراعة شجرة.

جاء ذلك في تدوينة لآبي أحمد على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): قائلا بتعليق: " عقب الاجتماعات الثنائية وتوقيع اتفاقيات التعاون الرئيسية مع الشيخ (محمد بن زايد)، قمنا بزرع شتلات GreenLegacy مما يدل على التزامنا المتبادل بمعالجة تغير المناخ بطرق متعددة الأوجه".

وذكرا وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الشيخ محمد بن زايد شهد "انطلاق فعاليات معرض المياه والطاقة الذي افتتحه معالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية اليوم (الجمعة) في مجمع المتحف العلمي في العاصمة أديس أبابا.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه لإثيوبيا".

وكان الشيخ محمد بن زايد قد نشر صورا من وصوله لأثيوبيا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس قائلا بتعليق: "سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما.. بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع".