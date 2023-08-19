تفاعل على لغة الجسد بلقاء محمد بن سلمان ووزير خارجية إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أبرز نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي النظرة ولغة الجسد بلقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان الذي يزور المملكة.

واستعرض الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الإيراني "العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وناقش الجانبان "تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها"، وفقا لواس.

ونقل عبداللهيان "تحيات وتقدير" الرئيس الإيراني للملك سلمان ولولي العهد السعودي في حين حمّله الأمير محمد بن سلمان تحية وتقدير العاهل السعودي وولي عهده لرئيسي.