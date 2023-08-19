دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية مقطع فيديو بالصوت للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت مقطع فيديو من اللقاء دون صوت على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وعقب اللقاء قال عبداللهيان بتدوينة: "اجتمعنا صباح اليوم مع ولي‌ عهد (السعودية) سمو الأمير محمد بن سلمان في جدة لمدة 90 دقيقة. جرى بيننا حوار صريح وشفاف ومفيد ومثمر على أساس سياسة الجوار وأكدنا على إرادة رؤساء البلدين في إرساء العلاقات الثنائية المستدامة في جميع المجالات.. نتفق على ’تحقيق الأمن والتنمية للجميع‘ في المنطقة".

واستعرض الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الإيراني "العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).