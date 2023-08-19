دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريح وزير الخارجية الإيراني وتسمية "الخليج الفارسي" ورد فعل نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي بينهما في الرياض.

وكتب الباحث السياسي Khalid shelwan بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) معلقا: "صمت وزير الخارجية يدل على حل العدوان بالتفاوض والتفاهم وليس الرد والتصعيد في اللقاء وامام العالم نحن لا نتعامل بالعنتريات او بيع الاوهام هل من الافضل اصعد ف اللقاء ونخرج كلنا نرجع للحروب؟ امل الهدوء وحلها خلف الابواب المغلقة بعض البنود في اتفاق الصين كان سري؟ هذا دليل انها لحفظ ماء الوجه ونعرف كلنا من كان يطلب الدول كلها لكي يصلح معنا فنحن لم نتأثر اقتصادنا في صعود كل سنه والعملة ثابته والمشاريع العملاقة قائمه والامن والامان ننعم فيه اللهم لك الحمد لكن انظر اليهم ! لذا بنود حفظ ماء الوجه تحصل في كل اتفاقيه بين الدول في العالم لكي لا .. اخيرا: تتذكر كيف غيرنا قاعة اللقاء في طهران عشان صورة المقبور فهل تتوقع ان صمتنا ليس له دلاله انصح اخواني بالنظر في الموضوع من طرف وبعد اخر وليس من باب عاطفه وكره".

وكتب الإعلامي السعودي، حسين الغاوي قائلا: "يالله اقطعوا علاقاتكم مع ايران لأنها قالت الخليج الفارسي! نحن نقول أنه الخليج العربي وايران تزعم أنه فارسي، حتى الأمم المتحدة في خطاباتها إلى دول الخليج تصفه بالعربي وإلى ايران تصفه بالفارسي.. فإهدأ انت وياه".

وكان عبداللهيان قد قال في المؤتمر الصحفي: "استمرارا للمحادثات السابقة بيني وبين المسؤولين ورؤساء دول الجوار في جنوب الخليج الفارسي، طرحت فكرة إجراء الحوار والتعاون الإقليمي، وطرحت هذه الفكرة مع زميلي فيصل بن فرحان".