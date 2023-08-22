الجيش الإسرائيلي: اعتقال مشتبه بهما في قتل سيدة وإصابة آخر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ليل أمس الاثنين فلسطينيين يشتبه في ضلوعهما بقتل امرأة إسرائيلية وإصابة آخر في الضفة الغربية المحتلة الاثنين.

واعتقل المشتبه بهما في مدينة الخليل الفلسطينية، حيث "خلال استجوابهم الأولي، ربط الاثنان نفسيهما بتنفيذ الهجوم"، بحسب الجيش الإسرائيلي.

بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه نشط في عدة بلدات فلسطينية أخرى، حيث قام باستجواب واعتقال عشرات المشتبه بهم.

وقالت "حركة الجهاد الإسلامي" في بيان لها، إن أحد مقاتليها، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما ويدعى عثمان عاطف أبو خرج، قتل خلال غارة شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة الزبابدة.

وقالت القوات الإسرائيلية إن عبوات ناسفة ألقيت على عناصرها في الزبابدة، الذين ردوا بالنيران الحية و"تم تحديد الإصابات"، على حد قول الجيش الإسرائيلي.

وفي بلدة فلسطينية أخرى، عزون، تم إلقاء عبوات ناسفة وزجاجات مولوتوف على القوات الإسرائيلية "التي ردت بوسائل تفريق أعمال الشغب" ، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وفي بلدة عبوين، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النيران الحية وتم "تحديد الإصابات" عندما اندلعت اشتباكات مع سكان المنطقة وألقيت عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ألقى القبض على 15 فلسطينياً "مطلوباً" في قلقيلية ونابلس ورام الله وطولكرم وبلدات السيلة الحارثية والزبابدة وصانور.