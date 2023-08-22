سوريا: إصابة عسكري جراء هجوم إسرائيلي استهدف نقاطا بمحيط دمشق

الشرق الأوسط
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سوريا: إصابة عسكري جراء هجوم إسرائيلي استهدف نقاطا بريف دمشق
صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020Credit: STR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الاثنين، "إصابة عسكري بجروح ووقوع خسائر مادية جراء عدوان استهدف في محيط مدينة دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 05: 23 من مساء الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، حسب قوله.

وأضاف: "أدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفقا لما نقلته الوكالة.

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.

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