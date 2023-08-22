سوريا: إصابة عسكري جراء هجوم إسرائيلي استهدف نقاطا بمحيط دمشق

صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الاثنين، "إصابة عسكري بجروح ووقوع خسائر مادية جراء عدوان استهدف في محيط مدينة دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 05: 23 من مساء الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، حسب قوله.

وأضاف: "أدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفقا لما نقلته الوكالة.

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.