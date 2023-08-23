"إدارة بايدن استسلمت تماما للحكومة السعودية".. ناشطة توضح لـCNN

(CNN)-- عقّبت الرئيسة التنفيذية بمنظمة "الديمقراطية في العالم العربي الآن"، سارة ليا واتسون على موقف إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يزعم قيام عناصر من حرس الحدود السعودي بقتل "مئات" من المهاجرين واللاجئين الإثيوبيين أثناء عبورهم الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/أذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، وهو ما تنفيه المملكة.

وقالت سارة ليا واتسون بمقابلة مع CNN: "أولاً وقبل كل شيء، فيما يتعلق بالنفي السعودي، فإن مقتل جمال خاشقجي هو مثال ممتاز على سبب عدم وجود نفي سعودي يمكن أن يؤخذ بأي مصداقية، أنكروا حتى اللحظة الأخيرة مقتل جمال، لقد وضعوا جسدًا بديلا للتظاهر بأنه كان هو.."

وتابعت قائلة: "للأسف استسلمت إدارة بايدن بالكامل للحكومة السعودية، متظاهرة أن محمد بن سلمان ليس القاتل المتلبس (بمقتل خاشقجي) والذي خلصت إليه وكالات مخابراتنا أنه كان هو، وتواصل الآن تقديم ضمانات أمنية غير مسبوقة للسعودية من شأنها أن تعرض حياة الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من الحوادث أو الادعاءات المفصلة الواردة في تقرير "هيومن رايتس ووتش".

وقال مصدر حكومي سعودي لـCNN إن "المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش حول إطلاق حرس الحدود السعودي النار على مهاجرين إثيوبيين أثناء عبورهم الحدود السعودية-اليمنية لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوق بها".

ولم يقدم المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته مشيراً إلى الضوابط القائمة منذ فترة طويلة حول اتصالات الحكومة مع وسائل الإعلام، مزيداً من التفاصيل.