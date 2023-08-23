"الشراكة الإقليمية وحقوق الإنسان".. وزير خارجية أمريكا يوضح القضايا التي بحثها هاتفيا مع نظيره المصري

الشرق الأوسط
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"الشراكة الإقليمية وحقوق الإنسان".. وزير خارجية أمريكا يوضح القضايا التي بحثها هاتفيا مع نظيره المصري
صورة أرشيفية للقاء سابق بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكريCredit: CRAIG RUTTLE/POOL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه بحث مع نظيره المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي " الشراكة في المجالات الإقليمية والثنائية، وأهمية إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".

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وأضاف بلينكن، عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لقد تحدثت مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول شراكتنا في المجالات الإقليمية والثنائية، بما في ذلك إنهاء الصراع في السودان، والحل الدبلوماسي في النيجر، ودعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وأهمية إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قالت، الاثنين، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن شكري أجري اتصالا هاتفيا ببلينكن "بحثا خلاله العلاقات بين البلدين، والوضع في السودان وليبيا والنيجر وسوريا والأراضي الفلسطينية".

وأضافت أن "الاتصال جاء في إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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