السعودية: نتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن "تطلع المملكة إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل" مع إيران.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ذكر مجلس الوزراء، في بيان، أنه "تابع الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما"، معربا عن "التطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وكانت السعودية وإيران توصلتا إلى اتفاق في 10 مارس/آذار 2023، برعاية الصين، ينص على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارتين في موعد أقصاه شهران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن "طهرن أجرت مباحثات جيدة لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع السعودية"، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهیان، إلى السعودية.

وخلال مؤتمر صحفي، رد كنعاني على سؤال عن موعد إيفاد سفيري البلدين، قائلا إن "الأمر سيتم قريباً، وسيتم إيفاد السفير الإيراني إلى الرياض خلال الأيام المقبلة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف كنعاني أنه "تقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن وزير خارجية إيران بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان "القضايا التجارية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والقضايا الجمركية والتهرب الضريبي، وتقرر تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت"، بحسب الوكالة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه "تم خلال الزيارة مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية المهمة، وموضوع تشكيل منتدى حوار للتعاون الإقليمي".