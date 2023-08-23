دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على قتل والدته كاشفا تفاصيل بطريقة اقدامه على جريمته.

وقالت الداخلية السعودية في بيان نشرته الوكالة الرسمية، الاثنين: "أقدم عيد بن محمد بن عيد الشمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والدته نجلاء بنت حمود الشمري ـ سعودية الجنسية ـ، وذلك بتكتيف يديها وخنقها وضرب رأسها بالجدار عدة مرات مما أدى إلى وفاتها".

وأضافت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولبشاعة جرمه وفضاعته من قتله لوالدته مما يدل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه ويستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه صيانة للمجتمع، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".