ليست السعودية.. دولة عربية واحدة بتوقعات أكبر الاقتصادات بـ2075

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لتقديرات صادرة عن بنك "غولدمان ساكس" عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 104 دولة حتى عام 2075، من المتوقع في عام 2050 أن تصبح أكبر خمس اقتصادات في العالم هي الصين وأمريكا، والهند، وإندونيسيا، وألمانيا. بحلول عام 2075. ومن المرجح أن تظل الصين، وأمريكا، والهند أكبر ثلاث اقتصادات، ومع السياسات والمؤسسات الصحيحة، من المتوقع أن تكون سبعة من الاقتصادات العشرة الأولى في العالم من الاقتصادات الناشئة.

وتشير توقعاتنا إلى أن حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية العالمية للأسهم سترتفع من حوالي 27% حالياً إلى 35% في عام 2030، و47% في عام 2050، و55% في عام 2075. ومن المتوقع أن تسجل الهند أكبر زيادة في حصة القيمة السوقية العالمية. بأقل قليلاً من 3٪ في عام 2022 إلى 8٪ في عام 2050، و 12٪ في عام 2075. وقد شملت التوقعات تصنيف مصر في المرتبة السابعة في قائمة دول الاقتصادات الأكبر في عام 2075، لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تصدرت الدول العشر الأوائل في القائمة لعام 2075.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على توقعات الدول ذات الاقتصادات الأكبر حتى عام 2075 وفقًا بنك غولدمان ساكس.