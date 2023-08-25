مصرف لبنان: دفع مرتبات موظفي القطاع العام بالدولار في أغسطس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، الجمعة، إنه سيتم دفع مرتبات الموظفين بالقطاع العام، بالدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس /آب الجاري.

وأضاف منصوري في مؤتمر صحفي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية: "سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي على سعر صرف 85500"، مضيفا أنه "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة".

وتابع منصوري قائلا وفقا للوكالة: "تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً"، لافتا إلى أنه "لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات".

وأردف: "كل يوم نخسره دون إقرار الإصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر".

وطالب منصوري القوى السياسية في البلاد بـ"إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي"، معتبرا أن "حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً"، وفقا للوكالة اللبنانية.

وكان مصرف لبنان، نشر الخميس، "خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه، التي تؤكد أن (التقرير مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية)".

ولفت المصرف في بيان، أن نشر التقرير جاء "بناء على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

ومن جانبها، ذكرت جمعية المودعين اللبنانيين، الجمعة، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "رِجع وسيم منصوري يدفع معاشات موظفي الدولة بالدولار… من أين سيأخذ الدولارات؟ ولماذا المودعين ممنوع عليهم سحب ودائعهم بالدولار؟".