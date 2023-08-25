دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استمرت الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته لليوم السادس في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، في حين شهدت محافظات درعا وحلب وإدلب والرقة ودير الزور مظاهرات تضامن فيها الأهالي مع المحتجين في السويداء، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو تداولتها صفحات محلية في السويداء وقنوات سورية الجمعة.

ونشرت صفحة "السويداء 24" التي تغطي أخبار الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة منذ 6 أيام، مقاطع فيديو الجمعة أظهرت توجه عدد من المحتجين إلى قرية "القريّا"، التي ينحدر منها قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، إلى جانب تداول احتجاجات مطالبة برحيل النظام السوري في "ساحة السير/الكرامة" في مركز المدينة.

وشاركت صفحات محلية في القريّا مقاطع فيديو أظهرت انضمام أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حمود الحناوي، إلى القرية، حيث ألقى كلمة أمام عدد من المحتجين في "مضافة سلطان الأطرش" أكد فيها "حرص مشيخة العقل على كل مواطن سوري وليس فقط أبناء السويداء" وأعاد التأكيد على تأييد مطالب المتظاهرين.

من جانبها، نشرت قناة "تلفزيون سوريا" المعارضة، مقاطع فيديو لمظاهرات شهدتها مناطق في محافظات درعا وحلب ودير الزور وإدلب والرقة، رُفعت فيها شعارات مؤيدة لاحتجاجات السويداء ومطالبة بـ"إسقاط النظام".

ونشرت قناة "حلب اليوم" المعارضة صورا من احتجاجات شهدتها مدينة عفرين، شمال حلب وقالت إنها "نصرة لأهالي السويداء والتأكيد على إسقاط سلطة الأسد".

وتشهد محافظة السويداء احتجاجات واسعة منذ 6 أيام في مركز المدينة ومعظم القرى والبلدات، رفعت شعارات مطالبة برحيل الأسد وتطبيق القرار الأممي 2254 وتحسين الأوضاع المعيشية، على خلفية قرار حكومي برفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها الأسبوع الماضي.