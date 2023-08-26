أرصاد السعودية تصدر "إنذارا أحمر" في مكة وتنبه لأمطار غزيرة اليوم السبت

الشرق الأوسط
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أرصاد السعودية تصدر "إنذارا أحمر" في مكة وتنبه لأمطار غزيرة اليوم السبت
صورة لبرق التقط في مكة قرب برج الساعة الثلاثاء الـ22 من اغسطس 2023Credit: HAMMAD AL-HUTHALI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية "إنذارا أحمر"، بعد ظهر اليوم السبت في منطقة مكة، منبها من احتمالية سقوط أمطار غزيرة ورياح وبرد.

جاء ذلك في تدوينة للمركز الوطني للأرصاد على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) لفت فيها إلى أن الإنذار يبدأ الساعة 12 ظهر السبت إلى الساعة 8 مساء اليوم ذاته بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحالة الجوية ستسمل مناطق "مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل"، نقلا عن المرصد.

ولفتت الوكالة السعودية إلى أن "مديرية الدفاع المدني بالمنطقة دعت من جهتها الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية".

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