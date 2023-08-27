دبي، الإمارات الربية المتحدة (CNN)—أبرز الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله حجم الاحتياطات النفطية لدى كل من السعودية والإمارات وإيران بضوء دعوتها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، متسائلا عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تدوينة للأكاديمي الإماراتي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "3 دول نفطية، السعودية والإمارات وإيران تنتج 16 مليون برميل نفط يوميا وتملك 600 مليار برميل من النفط الخام أصبحت الآن اعضاء في تكتل بريكس، الصين الهند البرازيل روسيا وجنوب افريقيا وقد تقرر تسويق نفطها بالعملة الوطنية لدول بريكس بعيدا عن ال $ الامريكي. فماذا انت فاعلة يا امريكا؟".

وكانت مجموعة "بريكس" قد وجهت دعوة لـ6 دول للانضمام إلى صفوفها، من بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر، في خطوة اعتبرها البعض مفاجئة حيث كان يُعتقد أنهم سيمرون عبر عملية أكثر منهجية بدعوة الدول واحدة تلو الأخرى، ولكن في النهاية، تمت إضافة 6 دول.

إضافة الإمارات والسعودية أمر مهم للمجموعة، لجلب قوتهما المالية إلى بنك التنمية الجديد، أو ما يسمى بـ"بنك بريكس"، لمواجهة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكان هذا هو الموضوع الرئيسي طوال قمة "بريكس" هذه، وهو مواجهة النفوذ الغربي. وعلى وجه الخصوص، يعد هذا فوزًا للرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي قال إن "هذا التوسع تاريخي. إنه يُظهر تصميم "بريكس" على الاتحاد والتعاون مع الدول النامية، وهو ما يلبي توقعات المجتمع الدولي".