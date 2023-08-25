على الخريطة.. 22 دولة تقدمت بطلب انضمام لـ"بريكس".. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجهت دعوة للقوى النفطية المتمثلة بالسعودية والإمارات للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للدول النامية في أول توسع لها منذ أكثر من عقد.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، في ختام القمة السنوية للمجموعة في جوهانسبرغ، إنه تم دعوة إيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين أيضا للانضمام.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تنتظر تفاصيل من مجموعة "بريكس" حول طبيعة العضوية، وستتخذ "القرار المناسب" وفقًا لذلك.

وقد أعربت جميع البلدان الستة المدعوة بالفعل عن رغبتها في الانضمام للمجموعة التي تتشكل حاليا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال رامافوسا: "ستدخل العضوية حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2024".

وسبق وأعربت 22 دولة رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة، في حين قدم العديد منها أيضا استفسارات غير رسمية، حسبما قال الدبلوماسي الجنوب أفريقي، أنيل سوكلال، الشهر الماضي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قائمة الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" والأعضاء الجدد، إضافة للدول التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام.