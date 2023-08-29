دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول زيارة خارجية مُعلنة له منذ اندلاع المعارك في السودان، التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الحاكم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين شمال مصر، الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان عبر فيسبوك، إن السيسي والبرهان بحثا "تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل، وتطورات مسار دول جوار السودان، وسبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني، عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام".

وأضاف البيان أن "الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة".

كما شدد السيسي خلال الاجتماع على "موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين"، بحسب البيان.

وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أن البرهان "أعرب عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين"، وأشاد بـ"المساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر".

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، وصل مطار العلمين الدولي وكان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

واندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني، بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي) في 15 أبريل/نيسان 2023، ولا تزال المواجهات متواصلة حتى الآن.