دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن تقديره لتعامل السلطات السعودية الذي وصفه بـ"الدافئ" مع مسافرين إسرائيليين كانوا على متن رحلة هبطت اضطراريا في مدينة جدة.

وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد أعلن أن طائرة تابعة لطيران "سيشل"، هبطت اضطراريا في السعودية، الاثنين، بسبب وجود رائحة دخان في كبينة القيادة.

وأكد الحساب الرسمي للمطار عبر منصة "إكس" أنه تم إيواء جميع ركاب وطاقم الطائرة ريثما توفر الشركة الناقلة طائرة بديلة للرحلة SEY022.

وأظهرت مواقع تتبع رحلات الطيران أن هذه الرحلة كانت متجهة من سيشل إلى تل أبيب.

وكتب نتنياهو على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أود التعبير عن بالغ تقديري لتعامل السلطات السعودية الدافئ مع المسافرين الإسرائيليين الذين مرت طائرتهم في أزمة فاضطرت للقيام بالهبوط الاضطراري في جدة".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "ويسعدني أن الجميع يعودون إلى بيوتهم سالمين.. إنني أثمن عاليًا حسن الجوار".