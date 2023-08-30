مصر تعلن تسيير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، الثلاثاء، عن تسيير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان في السودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، بمعدل رحلة واحدة يوميا.

وقالت شركة "مصر للطيران"، عبر فيسبوك: "تمت إضافة وجهة جديدة إلى شبكة مصر للطيران، احجز تذكرتك على رحلتنا اليومية MS 865 من القاهرة إلى بورتسودان و MS 866 من بورتسودان إلى القاهرة".

كان مطار الخرطوم الدولي أعلن، في بيان، الشهر الماضي، أن سلطة الطيران المدني السودانية فتحت المجال الجوي في المنطقة الشرقية من البلاد بعد إغلاق المجال الجوي بالكامل منذ اندلاع الحرب الأهلية السودانية في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعدما اندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني، بقيادة رئيس مجلس السيادة الحاكم، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع"، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي)، ولا تزال المواجهات متواصلة حتى الآن.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، وصل البرهان إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الأهلية السودانية حيث التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين شمال مصر، الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان عبر فيسبوك، إن السيسي والبرهان بحثا "تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل، وتطورات مسار دول جوار السودان، وسبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني، عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام".

وأضاف البيان أن "الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة".

كما شدد السيسي خلال الاجتماع على "موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين"، بحسب البيان.

وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أن البرهان "أعرب عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين"، وأشاد بـ"المساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر".