مصر.. رد ساويرس على "هل الانتخابات مسرحية أم حقيقية؟" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الرد الذي أدلى به على سؤال حول إن كانت الانتخابات مسرحية أم حقيقية؟

ورد ساويرس على السؤال بتدوينة له على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "منً غير ما تزعل منى سؤال غبى".

وعلق صاحب حساب mam957 قائلا: "من غير ما تزعل مني انت هي اجابه دبلوماسية.. ماتتمسكش"، ليرد ساويرس قائلا: "لا انت بس علي نياتك".

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بدأت الأسبوع الماضي أولى خطوات التجهيز لانتخابات الرئاسة، بدراسة المواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، والسماح لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية بتغطية الانتخابات، إضافة إلى توفير الاستعدادات اللوجستية مثل الحبر الفوسفوري، حيث سيكون الإعلام الرسمي عن النتيجة يوم 24 أبريل/ نيسان 2024، وحدد الدستور موعد بدء الانتخابات قبل 120 يوما من هذا التاريخ، كما يجب أن تعلن النتيجة قبل 30 يوما من هذا التاريخ.